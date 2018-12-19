خاص مصدر بـ الأهلي لـ في الجول يكشف أول مباراة لـ لاسارتي مع الفريق

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 17:51

كتب : أحمد الخولي

لاسارتي يرتدي قميص الأهلي في أبرز صور مؤمتر تقديمه مدربا للفريق تصوير: علا أحمد

ما هي المباراة الأولى التي سيقودها مارتين لاسارتي وهو على رأس القيادة الفنية للأهلي؟ مصدر بالفريق الأحمر يجيب.

وقال مصدر في الأهلي لـFilGoal.com رفض ذكر اسمه قائلا: "المباراة الأولى للاسارتي ستكون ضد بيراميدز".

ويلتقي الأهلي مع منافسه بيراميدز في الرابع من شهر يناير المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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وأضاف "بعد تأجيل ماتش الداخلية بسبب ترحيل موعد لقاء جيما أبا جيفار فإنه من الصعب أن يقود لاسارتي لقاء الداخلية".

وبسؤاله عن السبب أوضح "لاسارتي سيعود من أجازته في الـ28 من شهر ديسمبر الجاري ومن الصعب أن يتولى لقاء الداخلية بعد 24 ساعة فقط".

وكان تم تأجيل لقاء جيما أبا جيفار والأهلي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا إلى 23 ديسمبر بدلا من 21 من الشهر ذاته.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تعاقده مع لاسارتي لعام ونصف.

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