مورينيو يصدر بيانا رسميا عقب إقالته من مانشستر يونايتد

أصدر جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بيانا رسميا عقب إقالته من تدريب الشياطين الحُمر أمس الثلاثاء.

وقال مورينيو في بيانه: "لطالما كنت فخورا ومنذ اليوم الأول لي بارتداء شعار مانشستر يونايتد وأعتقد أن كل جماهير النادي تدرك ذلك الأمر".

وواصل "كما كان الحال مع كل أنديتي السابق عملت في مانشستر يونايتد مع أشخاص رائعين وأعتقد أن بعضهم سيكونون أصدقائي للأبد".

وتابع المدرب الملقب بالاستثنائي "أدرك أنكم جميعا تعرفون قواعدي المهنية فمع نهاية كل فصل أظهر كامل احترامي ولا أدلي بأي تعليق حول زملائي السابقين".

وأكمل "أتمنى أن تحترم وسائل الإعلام موقفي وتجعلني أعيش حياتي بشكل طبيعي حتى أقرر عودتي لكرة القدم مرة أخرى".

وأتم مورينيو "عيد ميلاد سعيد للجميع".

"I have nothing to say. You know me." 🤐



Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.



Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 19, 2018

وكان مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية التقى مورينيو صباح اليوم وحاول الحصول منه على تعليق عقب إقالته من مانشستر يونايتد.

ورفض مورينيو الإدلاء بأي شيء وقال: " مكن أن نتحدث عن العديد من الأشياء الجيدة، والبعض ليس جيدا مثلها ولكن هذه ليست شخصيتي وأنت تعرفني".

واستدرك "الأمر انتهى، مانشستر يونايتد لديه مستقبل بدوني وأنا لدي مستقبل بعيدا عن الفريق، فلماذا أكشف عن مشاعري للإعلام والجماهير".

ثم أضاف "أنا لم أتغير منذ رحيلي عن تشيلسي، ولا أتحدث عن أي شيء حدث في النادي وأحتفظ بالأمور الجيدة".

وأوضح "هذه هي الطريقة التي أنا أفكر بها دائما، دائما انتقدت المدربين الذين يتحدثون عن تفاصيل حول ما حدث ومن يقع عليه اللوم. هذا ليس أنا".

وعن خطوته المقبلة، قال: "حتى عودتي للعمل، أعتقد أنني لي الحق في أن أعيش حياتي بشكل طبيعي مثلما يحدث الآن، أذهب للتسوق وللمشي وهذا ما أريد أن أفعله".

وأتم "مانشستر يونايتد أصبح من الماضي".

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