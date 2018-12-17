باريس سان جيرمان يفجرها: رابيو لن يجدد.. سيجلس على الدكة

أعلن أنتيرو هينريك المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن لاعب وسط الفريق الفرنسي أدريان رابيو، أعلمه بأنه لن يوقع عقدا جديدا مع النادي.

رابيو ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، مما يجعله حرا في التوقيع لأي فريق في يناير المقبل على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وقال هينريك لشبكة ياهو "اللاعب أخبرنا بعد اجتماع معه بأن لن يوقع عقدا جديدا مع النادي، وأنه سيرحل في نهاية عقده".

وأضاف "بالنسبة للاعب سيكون هناك العديد من العواقب، فهو سيبقى على دكة البدلاء لأمر غير محدد، على مدار الأشهر الماضية حدثت بيننا اجتماعات إيجابية مع ممثليه، وكانوا يميلون لتوقيع عقد جديد".

وتابع "نحن أيضا قبلنا شروط اللاعب المتعلقة بأمر مشاركاته في الملعب، وكنا سنناقشها أيضا حتى يستطيع البقاء معنا لسنوات، لكن للأسف توقفت وعلى ما يبدو أن موكليه كانوا يخدعوننا طوال الفترة الماضية".

وأردف "هذا الموقف به قلة احترام كبيرة للنادي ولجماهيره، خاصة للاعب معنا منذ أن كان ناشئا ولطالما دعمناه".

رابيو ارتبط اسمه بالانتقال لأكثر من فريق أبرزهم برشلونة الإسباني الذي يسعى لتدعيم خط وسطه.