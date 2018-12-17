باريس سان جيرمان يفجرها: رابيو لن يجدد.. سيجلس على الدكة

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 22:41

كتب : محرر في الجول

أدريان رابيو

أعلن أنتيرو هينريك المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن لاعب وسط الفريق الفرنسي أدريان رابيو، أعلمه بأنه لن يوقع عقدا جديدا مع النادي.

رابيو ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، مما يجعله حرا في التوقيع لأي فريق في يناير المقبل على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وقال هينريك لشبكة ياهو "اللاعب أخبرنا بعد اجتماع معه بأن لن يوقع عقدا جديدا مع النادي، وأنه سيرحل في نهاية عقده".

أخبار متعلقة

السترات الصفراء تتسبب في تأجيل مباراة باريس سان جيرمان للجولة الثانية على التوالي فابينيو يرد على تقارير اقترابه من باريس سان جيرمان تقرير - برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي لضم رابيو في الصيف تقرير: اجتماع قريب بين برشلونة وممثلي رابيو لحسم ضم اللاعب

وأضاف "بالنسبة للاعب سيكون هناك العديد من العواقب، فهو سيبقى على دكة البدلاء لأمر غير محدد، على مدار الأشهر الماضية حدثت بيننا اجتماعات إيجابية مع ممثليه، وكانوا يميلون لتوقيع عقد جديد".

وتابع "نحن أيضا قبلنا شروط اللاعب المتعلقة بأمر مشاركاته في الملعب، وكنا سنناقشها أيضا حتى يستطيع البقاء معنا لسنوات، لكن للأسف توقفت وعلى ما يبدو أن موكليه كانوا يخدعوننا طوال الفترة الماضية".

وأردف "هذا الموقف به قلة احترام كبيرة للنادي ولجماهيره، خاصة للاعب معنا منذ أن كان ناشئا ولطالما دعمناه".

رابيو ارتبط اسمه بالانتقال لأكثر من فريق أبرزهم برشلونة الإسباني الذي يسعى لتدعيم خط وسطه.

أدريان رابيو باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية دقيقة | مصر
تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم 43 دقيقة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو 46 دقيقة | أوروبا
فيرمينو: الخروج من ديسمبر بلا هزائم سيعزز فرص ليفربول في لقب الدوري 48 دقيقة | أوروبا
صلاح في قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي ساعة | المحترفون
غادر الحافلة.. الإرث الثقيل الذي تركه مورينيو لـ مانشستر يونايتد ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك