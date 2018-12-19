بالصور - وصول جيرالدو إلى الأهلي.. جلسة مع عبد الحفيظ وانتظام في المران

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 16:03

كتب : FilGoal

جيرالدو

وصل الجناح الأنجولي جيرالدو إلى مقر الأهلي بالجزيرة.

جيرالدو

النادي : الأهلي

الأهلي

ورافق اللاعب والده، وعدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جيرالدو وذلك قبل مران الفريق اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة.

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ورحب عبد الحفيظ بجيرالدو خلال الجلسة، وطالبه بالتركيز والتدريب بقوة من أجل حجز مكان في تشكيل الفريق.

وشارك جيرالدو في التدريبات البدنية للفريق.

ويبلغ جيرالدو من العمر 27 عاما، وله 14 مباراة دولية مع منتخب أنجولا.

ويلعب دا كوستا على الجناحين، وفي مركز المهاجم الثاني.

وقبل انضمامه إلى أول أغسطس في يناير 2016، لعب جيرالدو لأندية كورتيبا وبارانا وريد بل وأتليتكو جوياس في البرازيل.

وسجل جيرالدو 4 مرات في 10 مباريات في وصول أول أغسطس إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وشارك جيرالدو مع أول أغسطس في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل مشاركته في النسخة الحالية مع الأهلي مستحيلة بحسب قواعد الكاف.

ويملك الأهلي حاليا 4 أجانب، هم المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي، ما يعني أن رحيل أحدهم صار محتوما بعد انضمام جيرالدو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سيد عبد الحفيظ أبلغ وكيل الثلاثي الأخير باستمرارهم حتى نهاية الموسم.

وقال مصدر في الجهاز الفني لـ الأهلي: "التعاقد مع جيرالدو كان مهما وضروريا للغاية على الرغم من عدم قدرته على المشاركة معنا في بطولة إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب لن يخرج معارا. الأهلي يبحث عن دعم الفريق للمنافسة على الدوري والكأس والنسخة الجديدة من البطولة العربية إلى جانب السوبر المحلي".

وواصل "لدينا كامل الاقتناع والثقة التامة في قدرات جيرالدو على صناعة الفارق مع الأهلي".

وأشار "التعاقد مع جيرالدو يشبه عندما تعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول".

وتابع "برشلونة تعاقد مع كوتينيو بمبلغ كبير للغاية على الرغم من عدم مشاركة اللاعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني وقتها".

وأكمل حديثه قائلا: "سعر جيرالدو في نهاية الموسم سيكون أضعاف، أضعاف المبلغ الذي دفعه الأهلي لضم اللاعب الآن".

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