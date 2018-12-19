حسين الشحات يكشف سبب عدم تسديده لركلة ترجيح أمام ريفر بليت

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 18:02

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - العين - الترجي

مع لجوء العين وريفر بليت لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العالم للأندية كان من المتوقع أن يسدد حسين الشحات واحدة مثل المعتاد ولكنه لم يصوب فما هو السبب؟

حسين الشحات

النادي : العين

العين

وأجاب الشحات لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "كنت أشعر ببعض الآلام في قدمي منعتنتي من تسديد ركلة".

وواصل "في ذلك الوقت شعرت بالقلق الكبير وجلست على أرضية الملعب وأعطيت ظهري للمرمى بسبب ذلك".

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وعن تغيير مركزه خلال المباراة أكثر من مرة قال: "لا يهمني أن ألعب كجناح أو مهاجم وهمي أو حتى الجلوس على مقاد البدلاء، ما يهمني هو ما ينتظرنا في النهائي".

وأتم "إنجاز كبير ما حققناه وأشكر كل الجماهير المصرية على دعمي خلال البطولة".

وينتظر العين ملاقاة الفائز من ريال مدريد وكاشيما أنلترز السبت المقبل في ملعب هزاع بن زايد.

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