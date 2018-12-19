اتحاد الكرة يبدأ الكشف عن الملاعب المرشحة لاستضافة أمم إفريقيا 2019

بدأ اتحاد الكرة المصري الكشف عن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقدمت مصر بملف لاستضافة البطولة.

تتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة البطولة التي تم سحبها من الكاميرون قبل أيام.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ملعب برج العرب هو أحد الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، كما كان متوقعا.

ونشر اتحاد الكرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للملعب الشهير شمال غرب العاصمة.

وعدد اتحاد الكرة مميزات الملعب الذي يتسع لـ86 ألف متفرج.

🔹ستاد برج العرب : أحد الملاعب المرشحة لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر. 🏆🇪🇬 🔹Borg El Arab Stadium: One of the candidate stadiums to host African Cup of Nations 2019 in Egypt. 🏆🇪🇬#AFCON2019 pic.twitter.com/Xj9QnOGvnN — EFA.eg (@EFA) December 19, 2018

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سينظر إلى الملفين، المصري والجنوب إفريقي، وإذا لم تتنازل إحدى الدولتين للأخرى، سيكون هناك تصويتا لاختيار مستضيف البطولة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفضل الملف المصري عن الملف الجنوب إفريقي بسبب بعض المشاكل الأمنية التي تعاني منها جنوب إفريقيا.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استقرار الاتحاد المصري لكرة القدم على الترشح لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات الخميس الماضي، بأن مصر تريد لتنظيم البطولة ومستعدة لذلك، لكن اتحاد الكرة سيتشاور مع الاتحاد الإفريقي قبل اتخاذ القرار. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن تنظيم البطولة لن يؤثر على سير جدول بطولة الدوري. (طالع التفاصيل)

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة، بحد أقصى مساء الخميس الماضي وسط تقارير تشير لأن المغرب هي الدولة الأقرب لاستضافة البطولة، قبل أن تعلن المملكة المغربية على لسان وزير الرياضة هناك عدم نيتهم الترشح لاستضافة البطولة.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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