اتحاد الكرة يبدأ الكشف عن الملاعب المرشحة لاستضافة أمم إفريقيا 2019

🔹ستاد برج العرب : أحد الملاعب المرشحة لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر. 🏆🇪🇬

🔹Borg El Arab Stadium: One of the candidate stadiums to host African Cup of Nations 2019 in Egypt. 🏆🇪🇬#AFCON2019 pic.twitter.com/Xj9QnOGvnN