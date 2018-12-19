تقرير يكشف كم سيدفع يونايتد لمورينيو بعد فسخ العقد

آلت حقبة المدرب الكبير مع مانشستر يونايتد إلى مصير سيء، لكنه سيعوض كأفضل ما يكون بعدما تخلى النادي عن خدماته قبل انتهاء المدة المحددة للعقد المبرم بينهما.

وكتبت صحيفة دايلي ريكورد الإنجليزية أن مورينيو سيحصل على 22.5 مليون جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد بعد استغناء النادي عن خدماته.

فوفقا للعقد، إذا تخلى النادي عن المدرب قبل انتهاء مدة العقد، يحصل مورينيو على راتب موسم كامل.

راتب مورينيو الأساسي في يونايتد كان 18 مليون إسترليني سنويا.

ويحصل البرتغالي على قيمة إضافية قدرها 25% من الراتب السنوي إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولأن مورينيو رحل ولا يزال ليونايتد الفرصة في التأهل إلى البطولة القارية في الموسم المقبل، سيحصل البرتغالي أيضا على القيمة الإضافية، 18 مليون زائد 4.5 ملايين جنيه إسترليني.