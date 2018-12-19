بالفيديو - النني عن منافسه في وسط أرسنال: يفاجئني في الملعب

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 11:00

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أشاد محترفنا المصري محمد النني بزميله في أرسنال ومنافسه على مكان في تشكيل يوناي إيمري، الفرنسي ماتيو جيندوزي.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال النني في تصريحات مصورة نقلتها الحساب الرسمي لـ أرسنال على فيسبوك: "ماتيو لاعب رائع وصغير وإضافة للنادي".

وأضاف "يفاجئني بما يفعله في الملعب".

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وأردف "لديه ثقة كبيرة في نفسه ليست متوفرة للاعبين الصغار مثله".

وشارك النني خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري صنع خلالها هدفا.

ولكن محترفنا لم يشارك في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رفقة إيمري، في حين شارك جيندوزي صاحب الـ19 عاما في 14 مواجهة بالدوري حتى الآن.

اختر تشكيل أرسنال الأمثل، هل تضم النني أو جيندوزي؟

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