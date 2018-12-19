رسميا ودون حذف هذه المرة – سولشاير يدرب يونايتد لنهاية الموسم

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 11:29

كتب : فادي أشرف

سولشاير - مورينيو

أعلن مانشستر يونايتد عن تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير مدربا للفريق خلفا لجوزيه مورينيو، حتى نهاية الموسم.

وكشف يونايتد أن مايك فيلان سيعاون سولشاير، مع مايكل كاريك وكيران ماكينا.

وبحسب بيان يونايتد قال سولشاير: "مانشستر يونايتد في قلبي، من الرائع أن أعود في هذا الدور"

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وأضاف "أنا متحمس للعمل مع قائمة موهوبة للغاية، والطاقم الفني، وكل العاملين في النادي".

وتحدث إيد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي قائلا: "أولي أسطورة للنادي، ولديه خبرة كبيرة داخل الملعب وخارجه كمدرب".

وأردف "تاريخ سولشاير في يونايتد يعني أنه يتنفس ثقافتنا، وكل من في النادي سعداء باستعادته هو ومايك فيلان. نحن واثقون أنه سيوحد اللاعبين والجمهور في الجزء الثاني من الموسم".

الاسم الأبرز ضمن معاوني سولشاير هو مايك فيلان، الذي عاون سير أليكس فيرجسون منذ 2008 وحتى رحيل المدرب الأسطوري عن أولد ترافورد.

بعد 20 عاما أتى لإنقاذهم مرة أخرى

في ملعب كامب نو في عام 1999 دخل البديل أولي جونار سولشاير لينقذ فريقه من التأخر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

سجل تيدي شيرنجام التعادل وضرب سولشاير السكينة في جسد الفريق البافاري بهدف ثان ليُهدي يونايتد الثلاثية التاريخية ولقبه الثاني في دوري الأبطال.

والآن بعد 20 عاما يعاني يونايتد الأمرين وأقال مدربه جوزيه مورينيو لسوء النتائج واحتاجه الشياطين الحُمر وها هو يلبي النداء.

وكان يونايتد قد أعلن عن نفس الأمر مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يقوم بحذف الخبر. (طالع التفاصيل)

وذلك قبل كتابة رئيسة وزراء النرويج تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي "تويتر" وأزالتها وقالت: "يوم عظيم للكرة النرويجية حظا سعيدا لك يا أولي في قيادة الشياطين الحُمر".

وقاد سولشاير الفريق الرديف لمانشستر يونايتد من 2008 لـ2011، ثم تولى قيادة مولدي النرويجي من 2011 إلى 2014.

وبعد ذلك تولى سولشاير قيادة كارديف سيتي في عام 2014، ثم فريق " Clausenengen FK" النرويجي وأخيرا عاد لمولدي مرة أخرى.

يمكنكم التعرف المزيد عن مسيرة سولشاير التدريبية من هنا

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