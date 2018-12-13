كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تنظيم بطولة أمم إفريقيا لن يؤثر على سير جدول بطولة الدوري المحلية.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا مشكلة أبدا في حال تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية في شهر يونيو المقبلة".

وأضاف "بطولة الدوري ستنتهي في موعدها المحدد دون أي تغيير، وتنظيم مصر للبطولة لن يؤثر علينا".

عامر حسين أتبع "في حال تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية، فلن تتأثر بطولة الدوري الممتاز، خاصة وأن فترة التوقف لمنتخب مصر استعدادا للبطولة محددة بأسبوعين بحسب الأجندة الدولية سواء أقيمت البطولة في مصر أو خارجها".

وواصل "تنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019 لن يغير من الأمر شيئا بالنسبة للبطولة المحلية".

رئيس لجنة المسابقات أتم "لن تكون لدينا مشكلة بالنسبة للملاعب، خاصة أن الملاعب التي ستقام عليها بطولة الأمم الإفريقية في حال تنظيم البطولة بمصر بحالة جيدة، ولا تحتاج لتجهيزات كبيرة".

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات صباح اليوم الخميس، بأن مصر تريد لتنظيم البطولة ومستعدة لذلك، لكن اتحاد الكرة سيتشاور مع الاتحاد الإفريقي قبل اتخاذ القرار. (طالع التفاصيل)

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة، بحد أقصى مساء غد الجمعة وسط تقارير تشير لأن المغرب هي الدولة الأقرب لاستضافة البطولة، قبل أن تعلن المملكة المغربية على لسان وزير الرياضة هناك عدم نيتهم الترشح لاستضافة البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ستة مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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