ديلي ميل: يونايتد قد يغرم بوجبا بسبب التهكم على مورينيو

من المرجح أن يقرر مانشستر يونايتد تغريم لاعبه بول بوجبا بعد التهكم على مدربه السابق جوزيه مورينيو عقب إقالته من تدريب الفريق يوم الثلاثاء.

وبعد إعلان يونايتد الاستغناء عن خدمات مورينيو نشر بوجبا على تويتر وإنستجرام صورة له يبتسم فيها وكأنه يسخر من الأول، قبل أن يقوم بحذفها من على حساباته (التفاصيل).

وذكرت جريدة ديلي ميل الإنجليزية يوم الأربعاء أن نادي مانشستر يونايتد يتجه إلى توقيع غرامة على لاعبه الفرنسي بعد ما بدر منه بشأن المدرب البرتغالي.

وأوضح التقرير أن النادي يرى أن تصرف بوجبا به عدم احترام لمدربه ولذلك يدرس تغريمه ماليا.

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لازم بوجبا دكة البدلاء في المباريات الأخيرة بعد وصول علاقته بمورينيو إلى طريق مسدود.

تراجع مستوى اللاعب الفرنسي بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق ومشكلته مع مورينيو، لا عجب الآن في فرحته بمغادرة الأخير.

وبدأ صدام بوجبا-مورينيو منذ الموسم الماضي حين اعترض الأول على المهام المطلوبة منه في الميدان.

رأى بوجبا، أغلى لاعب في تاريخ يونايتد، أن مكانته وقدره وقيمته تمنحه الحق في نقاش الأمور التكتيكية والفنية مع مورينيو، الأمر الذي رفضه الأخير شكلا وموضوعا.

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