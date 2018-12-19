فان دايك: هكذا مازحت أليسون بعد خطأه الفادح أمام يونايتد

كشف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن موقفه مع أليسون بيكر حارس الريدز بعد خطأه الفادح أمام مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.

سقطت كرة عرضية سهلة من يد أليسون لتصل إلى جيسي لينجارد الذي أسكنها في شباك الريدز ليتعادل ليونايتد، قبل أن ينهي جيردان شاكيري المباراة لليفربول بهدفين في الشوط الثاني.

وقال فان ديك لموقع ناديه: "مازحت أليسون عقب المباراة وقلت له لقد خرجنا بدون شباك نظيفة بسببك، لماذا قمت بإفساد الخروج بشباك نظيفة. حولت الأمر إلى مزحة. هو رائع بالنسبة لنا، والجميع يرتكبون الأخطاء".

وأضاف "كان من المهم للغاية تحقيق الفوز. يمكنك القول إنها مجرد مباراة كرة قدم، ولكنا كانت مميزة بعض الشيء لأنها كانت ضد يونايتد. منذ وقت طويل لم نهزمهم على ملعبنا، والفوز كان مستحقاً".

وواصل "نحن في منتصف ديسمبر ولا يزال الموسم طويلاً. نحن سعداء للغاية بما وصلنا له، ولكننا أيضاً ندرك أن هذا قد يتغير في غضون أسبوعين أو ثلاثة. سنحاول الاستمرار على ما نفعله والحفاظ على الثقة".

وأتم الدولي الهولندي "أمامنا مباراة أمام ولفرهامبتون نريد الفوز بها. ستكون المواجهة صعبة للغاية على ملعبهم. يتعين علينا الاستعداد بشكل جيد، ودراسة نقاط قوتهم وضعفهم".

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ومقبل على خوض 3 مباريات أخرى قبل نهاية عام 2018، سيتوجه الفريق يوم الجمعة لملاقاة وولفرهامبتون على ملعب الأخير قبل استضافة نيوكاسل ثم أرسنال على ملعب أنفيلد، وذلك خلال فترة أعياد الميلاد المزدحمة.

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