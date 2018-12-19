فابينيو: كان علي التحلي بالصبر في بداية انتقالي لليفربول

أوضح البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول أنه وصل إلى مرحلة كبيرة من التفاهم مع زملائه بعدما افتقد الفهم التلقائي لباقي أعضاء الفريق خلال المباريات الأولى، حسب تعبيره.

فابينيو صنع هدفا جميلا لساديو ماني أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي فاز بها الريدز 3-1 واستعاد صدارة الدوري الإنجليزي.

كل ما يلي على لسان فابينيو في حواره مع الموقع الرسمي لناديه.

"شيء واحد اتحدث بشأنه مع الفريق، شدة المنافسة. تختلف شدة المنافسة هنا عما اعتدت عليه، لكني اندمجت مع إيقاع الفريق واعتدت على أسلوب اللعب. لم تكن هناك مشاكل في التكيف. من الواضح أنني افتقدت الفهم التلقائي لباقي أعضاء الفريق خلال المباريات الأولى، لذلك اضطررت لبذل جهد أكبر. الآن يمكنني فعل هذا بشكل أسرع".

وأضاف "لقد تكيفت سريعا مع الفريق. في البداية كان علي التحلي بالصبر، وهذا أمر جيد وساعدني على الاستقرار. لم أتفاجئ بشيء عندما جئت إلى هنا. كان لدي فكرة عن طبيعة الدوري الإنجليزي. الفارق الوحيد هو القوة البدنية وصعوبة كل مباراة سواء كنت تلعب أمام فريق في القمة أو في القاع. هو دائماً تحد كبير".

"لا أتذكر أننا فزنا بالعديد من المباريات بنتيجة كبيرة، الأمر الذي يدل على التنافسية. هذا ما توقعته من متابعة المباريات عبر التلفاز، الدوري الإنجليزي هو حقا الأكثر تنافسية في العالم وأصعب بطولة يمكن تحقيقها".

"خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت اللعب بشكل أكبر. لقد تعاملت أيضاً بشكل جيد مع الحياة خارج الملعب. كل شيء هنا رائع مع عائلتي، وهو يستمتعون بالتواجد في ليفربول. من الطبيعي أن تعتاد أكثر على الحياة هنا مع مرور الوقت. استقبلني الجمهور بشكل جيد منذ لحظة وصولي، وكنت اتلقى رسائل الدعم دائماً".

"ساعدني زملائي كثيراً. أنا أقرب إلى اللاعبين البرازيليين بسبب اللغة. لم أكن أعرف ألبيرتو مورينو قبل المجيء إلى هنا ولكن الأمر يبدو كما لو أننا أصدقاء للأبد، هو شخص مرح ودائماً معنا. أنا وعائلتي نحب مدينة ليفربول للغاية، ونشعر بأننا في ديارنا".

"لا نتحدث كثيراً أنا ويورغن كلوب، ولكن عندما نؤدي التدريبات خططية يتوقف عن الكلام. في بعض الأحيان يتحدث معي بشكل منفرد ويخبرني كيف يريد مني اللعب سواء مراقبة منطقة أو أحد اللاعبين بشكل محدد أو اللعب بشكل دفاعي في خط الوسط".

"لا يكون لدينا محادثات طويلة، ولكن كلما وجد أن هناك طريقة لجعلي أفضل، يناديني ويتحدث معي. ليس هو فقط بل أيضا البعض من أعضاء الفريق يأتون ويتحدثون معي حول هذا الأمر. لقد ساعدني ذلك كثيراً".

"كل شيء يسير بشكل رائع".

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