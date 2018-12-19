موعد جديد للقاء الداخلية والأهلي وتأجيل مباراة الأخير مع إنبي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأخير تأجيل مباراة الداخلية والأهلي في الدوري المصري الممتاز لتقام يوم 29 ديسمبر الجاري بدلا من 26 ديسمبر وتأجيل لقاء إنبي والأهلي في البطولة لأجل غير مسمى.

وجاء القرار بعد تأخير مباراة الأهلي أمام مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الأخير في 23 ديسمبر بعدما كان مقررا إقامة اللقاء في 21 ديسمبر. وفاز الأهلي في ملعبه بهدفين في لقاء الذهاب.

ويستضيف الداخلية فريق الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 6 للدوري.

وكان مقررا إقامة لقاء إنبي والأهلي، المؤجل من الجولة 13، في 30 ديسمبر.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 23 نقطة من 11 لقاء لعبه في البطولة ولديه 6 مواجهات مؤجلة.

اختر التشكيل الأمثل للأهلي بعد انضمام محمد محمود ومحمود وحيد

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