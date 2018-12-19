مانشستر يونايتد يعلن سولشاير مدربا له قبل حذف الخبر

في إشارة إلى اقتراب أولي جونار سولشاير من خلافة جوزيه مورينيو أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي تعيين الأخير مدربا للفريق قبل أن يحذف الخبر!

ربما تسرع المسؤول عن نشر الخبر ويبدو أن سولشاير في طريقه إلى المدينة الإنجليزية التي قضى فيها سنوات كلاعب في صفوف فريق الشياطين الحمر.

في ملعب كامب نو في عام 1999 دخل البديل أولي جونار سولشاير لينقذ فريقه من التأخر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

سجل تيدي شيرنجام التعادل وأحرز سولشاير السكينة في جسد الفريق البافاري بهدف ثان ليُهدي يونايتد الثلاثية التاريخية ولقبه الثاني في دوري الأبطال.

والآن بعد 20 عاما يعاني يونايتد الأمرين وأقال مدربه جوزيه مورينيو لسوء النتائج واحتاجه الشياطين الحُمر وها هو يلبي النداء.

أولي جونار سولشاير مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد.

وشهد الموقع الإعلان عن تعيين سولشاير مدربا للفريق قبل إزالة الخبر.

وعلق الموقع الرسمي ليونايتد على الهدف الذي نشره للإعلان عن تعيين المهاجم النرويجي مدربا للفريق "سولشاير يصبح مدربا مؤقتا لنا بعد 20 عاما من قنصه الثلاثية بهدفه في ملعب كامب نو".

وذلك قبل كتابة رئيسة وزراء النرويج تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي "تويتر" وأزالتها وقالت: "يوم عظيم للكرة النرويجية حظا سعيدا لك يا أولي في قيادة الشياطين الحُمر".

وقاد سولشاير الفريق الرديف لمانشستر يونايتد من 2008 لـ2011، ثم تولى قيادة مولدي النرويجي من 2011 إلى 2014.

وبعد ذلك تولى سولشاير قيادة كارديف سيتي في عام 2014، ثم فريق " Clausenengen FK" النرويجي وأخيرا عاد لمولدي مرة أخرى.

يمكنكم التعرف المزيد عن مسيرة سولشاير التدريبية من هنا

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