بتروجيت: نسعى للتعاقد مع باسم مرسي

قال حمادة أنور مدير الكرة في بتروجيت أن ناديه يسعى للتعاقد مع باسم مرسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

باسم مرسي النادي : لاريسا بتروجت

وتحدث حمادة أنور لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا: "نسعى لضم باسم مرسي لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "أتمنى أن تكلل المفاوضات بنجاح لينضم لنا".

وتابع "أتواصل مع الأهلي والزمالك لضم لاعبين من كلا الفريقين خلال الانتقالات الشتوية".

وكان فرج عامر رئيس سموحة أعلن في وقت سابق إتمامه التعاقد مع باسم مرسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري عقب فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني.

ولكن علم FilGoal.com بعدها أن سموحة لم يستطع التوصل لاتفاق مع الزمالك فيما يخص تفاصيل الانتقال لتفشل الصفقة.

وتأهل بتروجيت إلى ربع نهائي كأس مصر عقب تغلبه على الجزيرة مطروح بركلات الترجيح.

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيهم 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

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