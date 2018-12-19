بتروجيت: نسعى للتعاقد مع باسم مرسي

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 01:28

كتب : FilGoal

باسم مرسي - لاريسا اليوناني

قال حمادة أنور مدير الكرة في بتروجيت أن ناديه يسعى للتعاقد مع باسم مرسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

باسم مرسي

النادي : لاريسا

بتروجت

وتحدث حمادة أنور لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا: "نسعى لضم باسم مرسي لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "أتمنى أن تكلل المفاوضات بنجاح لينضم لنا".

أخبار متعلقة

رضا شحاتة: كان لدينا خطة في لجنة التعاقدات بالأهلي لخمس سنوات مقبلة مصطفى يونس: لاعبو المصري لا يعرفون كيف يتمركزون في الملعب.. والفريق تم استهلاكه المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير"

وتابع "أتواصل مع الأهلي والزمالك لضم لاعبين من كلا الفريقين خلال الانتقالات الشتوية".

وكان فرج عامر رئيس سموحة أعلن في وقت سابق إتمامه التعاقد مع باسم مرسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري عقب فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني.

ولكن علم FilGoal.com بعدها أن سموحة لم يستطع التوصل لاتفاق مع الزمالك فيما يخص تفاصيل الانتقال لتفشل الصفقة.

وتأهل بتروجيت إلى ربع نهائي كأس مصر عقب تغلبه على الجزيرة مطروح بركلات الترجيح.

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيهم 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

طالع أيضا

الزمالك يحذر من حسابات مزيفة للاعبه ساسي في مواقع التواصل الاجتماعي

بوتشيتينو يجيب.. هل يدرب مانشستر يونايتد

تقرير: بيريز رئيس ريال مدريد يريد قيادة مورينيو للفريق

تقرير: الأهلي السعودي قد يستغني عن عبد الشافي والسعيد

مصدر مقرب من شيكابالا يكشف تمسك أبولون باللاعب ويرفض رحيله

انطباعات عن لاسارتي بعد يومه الأول في الأهلي

باسم مرسي بتروجيت

نرشح لكم

أخر الأخبار

تأجيل مباراتي الأهلي أمام الداخلية وإنبي 19 دقيقة | مصر
لجنة المسابقات تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة المقاولون والإسماعيلي 26 دقيقة | مصر
مايك فيلان.. رجل البالون الشهير والذراع الأيمن لفيرجسون ساعة | أوروبا
عهد جديد؟ تقرير: زيدان يدرس عرض مانشستر يونايتد ساعة | أوروبا
يوسف: مواجهة جيما صعبة لكننا نثق في قدرات لاعبي الأهلي ساعة | إفريقيا
نادي مولده النرويجي: نتشرف بإعارة مدربنا لمانشستر يونايتد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك