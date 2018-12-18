6 أرقام رائعة من تأهل العين إلى نهائي كأس العالم للأندية

كتب زعيم الأندية الإماراتية العين تاريخا رائعا بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب تغلبه على منافسه ريفر بليت بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 6 أرقام من تأهل العين إلى نهائي البطولة التي تستضيفها الإمارات.

** العين أول فريق إماراتي يتأهل لنهائي البطولة.

تخطى العين إنجاز مواطنه الجزيرة الذي تأهل لنصف النهائي العام الماضي وحل في المركز الرابع.

** ثاني فريق عربي يصل لنهائي البطولة بعد الرجاء البيضاوي المغربي في عام 2013 الذي وصل للمحطة الأخيرة وقتها أمام بايرن ميونيخ.

** ثاني فريق آسيوي يصل لنهائي البطولة، بعد كاشيما أنتلرز الياباني الذي وصل لذات اللقاء في عام 2016.

** هداف البطولة حتى الآن هو ماركوس بيرج مهاجم العين بعدما سجل هدفين.

** العين هو صاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن بواقع تسجيله تسعة أهداف.

** لا يوجد أي فريق في تاريخ البطولة استطاع العودة من تأخره بثلاثة أهداف وفاز في النهاية، العين قام بذلك أمام ويلينجتون في الدور التمهيدي.

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