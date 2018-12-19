مصائب قوم عند قوم فوائد.. تقرير: بوجبا مستمر في يونايتد بعد رحيل مورينيو

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 09:45

كتب : FilGoal

بول بوجبا وأنتوني مارسيال

الآن وقد رحل أحدهما عن النادي فإن الآخر تنفس الصعداء وبدأ ينظر بتفائل إلى المستقبل بعدما لازم دكة البدلاء كثيرا رغم أنه اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق الإنجليزي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

كتبت صحيفة صن الإنجليزية أن بول بوجبا البالغ عمره 25 عاما تخلى عن فكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد، وهي التي لازمته لأشهر بعد توتر علاقته بمدربه جوزيه مورينيو ووصلت إلى طريق مسدود.

وكان بوجبا طلب من وكيله البحث عن ناد لينتقل له اللاعب في الصيف المقبل، لكن يبدو أن خطط لاعب الوسط الفرنسي تغيرت بعد توجيه يونايتد الشكر لمورينيو يوم الثلاثاء.

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وبلغ صدام بوجبا ومورينيو ذروته في الأسابيع الأخيرة مع حرمان الأخير لاعبه من المشاركة في آخر 3 مباريات من الدوري وعدم الدفع به في كلاسيكو إنجلترا يوم الأحد أمام ليفربول والذي حسمه الأخير بنتيجة 3-1 ليواصل تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا كان يشعر أنه كبش فداء في الفريق وأنه أول من يلام دائما حين لا تسير الأمور جيدا في الميدان.

وحصل يونايتد على خدمات بوجبا في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني بعد 4 سنوات ارتدى فيها اللاعب قميص يوفنتوس بطل إيطاليا.

خبر محزن ربما ليوفنتوس وبرشلونة وأندية أخرى كانت تمني النفس ببوجبا.

لكن ليس على جمهور يونايتد القلق بعد الآن على مصير أحد أفضل لاعبي العالم.

بوجبا مانشستر يونايتد

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