بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة

تغلب مانشستر سيتي على منافسه ليستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب كينج باور.

وحل سيتي ضيفا على ليستر لملاقاته في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سجل كيفن دي بروين الهدف الأول في الدقيقة 14.

وأدرك مارك ألبرايتون التعادل لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 73.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح ونجح حارس مانشستر سيتي أريانيت موريك في التصدي لركلتين ليهدي التأهل فريقه.

ويعد مانشستر سيتي هو حامل اللقب من الموسم الماضي.

وتوج سيتي بخمس بطولات لكأس الرابطة بالتساوي مع مانشستر يونايد وتشيلسي وأستون فيلا.

ويبتعد سيتي عن ليفربول صاحب الرقم القياسي بثلاث بطولات.

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