يوسف: مواجهة جيما صعبة لكننا نثق في قدرات لاعبي الأهلي

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 12:55

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - النجوم

وصف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي مواجهة جيما آبا جيفار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بـ"الصعبة".

وتحدث يوسف للمركز الإعلامي للأهلي قائلا: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة تقودنا إلي قطع خطوة جديدة في مشوار البطولة بالتأهل إلي دور المجموعات".

وأوضح "لقاء العودة في أثيوبيا لا يقل أهمية علي الاطلاق عن لقاء الذهاب الذي أقيم في برج العرب بالإسكندرية. مباراة العودة تعد الشوط الثاني في هذا الدور الذي يسعى للفريق لتخطيه".

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وأشار يوسف إلي أن "الجهاز الفني يثق في قدرات لاعبي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تقودهم إلى حجز بطاقة التأهل إلي دور المجموعات".

وأكد "الانتصارات الأخيرة في الدوري واستعادة الثقة زادت من دوافع اللاعبين لمواصلة الانتصارات أيضا علي الصعيد الإفريقي وذلك بعد الفوز ذهابا علي بطل إثيوبيا".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز ذهابا علي جيما الاثيوبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل للمواجهة

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