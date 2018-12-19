اتصالات مستمرة من قبل مسؤولي الأهلي بالسفارة المصرية في إثيوبيا، بدأت بعد تأجيل مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار بسبب "الأوضاع الأمنية".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي فتح خطا ساخنا مع سفارة مصر هناك قبل سفر الفريق لمواجهة جيما آبا جيفار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مستمرة من جانب ابراهيم الكفراوي رئيس البعثة ومحمد مرجان المدير التنفيذي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري مع السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في اثيوبيا والمستشار جورج عازر القائم بأعمال السفارة ، وذلك للإطمئنان على كافة الأوضاع.

وحصل الأهلي حسبما علم FilGoal.com على تطمينات من السفارة بخصوص استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

ويسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق إلى إثيوبيا اليوم الأربعاء من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وملاعب التدريب الخاصة بالمباراة.

وفضل عبد الحفيظ وعدلي إن يسبقا البعثة بيوم من أجل الاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بالرحلة قبل سفر البعثة.

يذكر ان بعثة الأهلي تطير إلي أثيوبيا مساء غدا الخميس استعدادا لمواجهة جيما الاثيوبي.

وقال مرجان في وقت سابق، في تصريحات لـ FilGoal.com "مسؤولو جيما أبلغونا بتأجيل مباراة الإياب يومين، لتقام يوم 23 ديسمبر بدلا من 21 ديسمر".

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الأهلي، أن اضطرابات أمنية في إثيوبيا هي السبب في تأجيل موعد المباراة.

كان الأهلي قد فاز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء في مصر، ويحتاج الأهلي لتفادي الخسارة بفارقة ثلاثة أهداف إيابا لبلوغ دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي يواجه الداخلية في الدوري يوم 26 ديسمبر حسب الجدول الذي سبق لاتحاد الكرة إعلانه.

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