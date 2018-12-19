مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-12-2018 والقناة الناقلة لقمة أرسنال وتوتنام
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 10:36
كتب : FilGoal
الإثارة مستمرة في الملاعب الإنجليزية حتى في وسط الأسبوع. دربي مشتعل بين أرسنال وتوتنام اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.
ويلعب تشيلسي أمام بورنموث في البطولة ذاتها.
ويخوض ريال مدريد أولى مبارياته في مونديال الأندية حين يصطدم بكاشيما أنتلرز الياباني في الدور نصف النهائي.
ينتظر العين الإماراتي الفائز منهما في النهائي بعدما أبهر العالم وأطاح بويلينجتون والترجي وريفر بليت أبطال أوقيانوسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على الترتيب.
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