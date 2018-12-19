مصطفى يونس: لاعبو المصري لا يعرفون كيف يتمركزون في الملعب.. والفريق تم استهلاكه

قال مصطفى يونس المدير الفني السابق للمصري أنه وجد مشكلة في لاعبي الفريق البورسعيدي تتمثل في عدم معرفتهم في كيفية التمركز الصحيح داخل المعب.

وتحدث مصطفى يونس لبرنامج "الملعب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا:" حينما توليت تدريب المصري كنت أشرح للاعبين كيفية التمركز الصحيح في الملعب".

وأضاف "لاعبو المصري لم يعرفوا كيفية التمركز الصحيح وهناك بعض واجبات لهم في الملعب لم يكونوا يقوموا بها بشكل صحيح".

وتابع "الفريق تم استهلاكه كليا خلال السنوات الأخيرة وحسام حسن جلب 68 لاعبا ولم أخض معهم فترة إعداد".

وبسؤاله لماذا قبل مهمة تدريب المصري رغم كل تلك الصعاب أجاب "لأن الجميع رفض تحمل المسؤولية ولثقة مسؤولي النادي في قررت الموافقة".

وأعلن المصري التعاقد مع إيهاب جلال خلفا لمصطفى يونس.

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