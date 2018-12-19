مصطفى يونس: لاعبو المصري لا يعرفون كيف يتمركزون في الملعب.. والفريق تم استهلاكه

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 01:08

كتب : FilGoal

مصطفى يونس مع الجهاز الفني للمصري

قال مصطفى يونس المدير الفني السابق للمصري أنه وجد مشكلة في لاعبي الفريق البورسعيدي تتمثل في عدم معرفتهم في كيفية التمركز الصحيح داخل المعب.

وتحدث مصطفى يونس لبرنامج "الملعب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا:" حينما توليت تدريب المصري كنت أشرح للاعبين كيفية التمركز الصحيح في الملعب".

وأضاف "لاعبو المصري لم يعرفوا كيفية التمركز الصحيح وهناك بعض واجبات لهم في الملعب لم يكونوا يقوموا بها بشكل صحيح".

أخبار متعلقة

المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة هل يتم تغيير قاعدة ضربة المرمى؟

وتابع "الفريق تم استهلاكه كليا خلال السنوات الأخيرة وحسام حسن جلب 68 لاعبا ولم أخض معهم فترة إعداد".

وبسؤاله لماذا قبل مهمة تدريب المصري رغم كل تلك الصعاب أجاب "لأن الجميع رفض تحمل المسؤولية ولثقة مسؤولي النادي في قررت الموافقة".

وأعلن المصري التعاقد مع إيهاب جلال خلفا لمصطفى يونس.

طالع أيضا

الزمالك يحذر من حسابات مزيفة للاعبه ساسي في مواقع التواصل الاجتماعي

بوتشيتينو يجيب.. هل يدرب مانشستر يونايتد

تقرير: بيريز رئيس ريال مدريد يريد قيادة مورينيو للفريق

تقرير: الأهلي السعودي قد يستغني عن عبد الشافي والسعيد

مصدر مقرب من شيكابالا يكشف تمسك أبولون باللاعب ويرفض رحيله

انطباعات عن لاسارتي بعد يومه الأول في الأهلي

مصطفى يونس المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تأجيل مباراتي الأهلي أمام الداخلية وإنبي 19 دقيقة | مصر
لجنة المسابقات تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة المقاولون والإسماعيلي 26 دقيقة | مصر
مايك فيلان.. رجل البالون الشهير والذراع الأيمن لفيرجسون ساعة | أوروبا
عهد جديد؟ تقرير: زيدان يدرس عرض مانشستر يونايتد ساعة | أوروبا
يوسف: مواجهة جيما صعبة لكننا نثق في قدرات لاعبي الأهلي ساعة | إفريقيا
نادي مولده النرويجي: نتشرف بإعارة مدربنا لمانشستر يونايتد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك