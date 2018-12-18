رد نادي المقاولون العرب على الحالة السيئة التي ظهر بها ملعب الجبل الأخضر خلال مباراة بتروجيت وجزيرة مطروح في كأس مصر.

وفاز بتروجيت على جزيرة مطروح بركلات الترجيح في دور الـ8 لكأس مصر، في المباراة التي أقيمت بملعب الجبل الأخضر الخاص بنادي المقاولون العرب.

وظهرت أرض الملعب بشكل سيء خلال المباراة ما جعل نادي المقاولون يرد عبر FilGoal.com على ذلك.

وقال محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة المقاولون العرب لـFilGoal.com: "الملعب لا يوجد به أي مشكلة وتفقدت الأرضية بنفسي عقب المباراة وكان العشب أخضر بالكامل".

وأضاف "لم يشتكي أي طرف من أرض الملعب خلال المباراة".

وأكمل "البث التليفزيوني والتصوير أظهر أرضية الملعب باللون الأصفر وفي بعض اللقطات الأخرى ظهر الملعب كأنه مغطى بالرمال وليس العشب".

وأوضح "ولكن أؤكد أن الملعب لا يوجد به أي مشكلة وأن الأرضية على ما يرام، وما ظهر عليه ربما يكون خطأ في التصوير أو البث التليفزيوني".

وبسؤاله في النهاية عن إمكانية تطوير الملعب خلال الفترة المقبلة رد قائلا: "لا.. الملعب سليم ولا يحتاج لأي عملية تطوير".

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