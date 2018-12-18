تقرير: رابيو وافق على شروط الانتقال لبرشلونة

يقترب أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان من الانتقال إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل.

أدريان رابيو النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل لاتفاق مع إدارة ناديه من أجل التجديد.

وحاول نادي باريس سان جيرمان التفاوض مع اللاعب من أجل التجديد منذ بداية الموسم الجاري بعد العلم بالتفاوض مع إريك أبيدال ممثلا عن برشلونة لكن لم يصل الطرفان إلى نتيجة في النهاية.

وكشف موقع LeParisien وفقا لمصادره الخاصة أن اجتماع تم بين ممثلي اللاعب وأنتيرو هنريك انتهى بتأكيد ممثلي رابيو عد تمديد التعاقد مع الفريق الفرنسي.

وأشار المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن اللاعب أبلغه برغبته في الرحيل بعد نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده".

وأضاف التقرير أن اللاعب أتم اتفاقه مع برشلونة وأنهى كافة تفاصيل التعاقد بالموافقة على الانتقال في نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أنه وفقا لمصادره فقرر مسؤولو باريس سان جيرمان عدم خوض اللاعب أي مباريات أخرى مع الفريق كنوع من الانتقام.

وخاض رابيو هذا الموسم 20 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع مثلهما.