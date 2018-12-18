بالفيديو - بتروجيت ينهي بصعوبة مغامرة الجزيرة في كأس مصر

وضع بتروجيت حدا لمغامرة الجزيرة الطموح في كأس مصر وأنهى مسيرته بعد الفوز يوم الثلاثاء بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل 1-1.

وضرب بتروجيت موعدا مع إنبي في الدور ربع النهائي للبطولة بعدما كسر صمود الجزيرة.

وتقدم أحمد رؤوف للفريق المنتمي لقطاع البترول بهدف بتسديدة رائعة في الدقيقة الثامنة لكن رد الجزيرة سريعا وأحرز أحمد رفعت هدف التعادل في الدقيقة 14 بضربة رأس من مسافة قريبة من المرمى.

وحاول بتروجيت النيل من شباك منافسه كثيرا خلال المباراة لكن لم يهدد المرمى في ظل دفاع قوي للفريق المنتمي لمرسى مطروح.

وصمد الجزيرة 120 دقيقة ليجبر بتروجيت على لعب ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخير.

وسجل أحمد رؤوف وأحمد صبحي وحميد ماو وعلي عيد لبتروجيت في ركلات الترجيح وأحرز حسام الدين خليل للجزيرة وأهدر أحمد هريسة وعبيد علي من الأخير.

وفاجأ الجزيرة الجميع بإقصائه للمصري من دور الـ32 المرحلة التي فاز فيها بتروجيت بستة أهداف دون رد على مركز شباب تلا.

وإذا عبر بتروجيت عقبة إنبي سيواجه في نصف النهائي الأهلي أو بيراميدز أو حرس الحدود.

ويلعب في الدور ربع النهائي الزمالك أمام مصر للمقاصة ويواجه الإسماعيلي فريق الاتحاد وينتظر الحدود الفائز من لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16.

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