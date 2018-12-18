تقرير: سولشاير يستطيع قيادة يونايتد فورا وفقا لعقده مع مولدي

يسعى مانشستر يونايتد لانتداب لاعبه السابق أولي جونر سولشاير وفقا لصحفية ميرور لإنقاذ الموسم الحالي الذي لطخه الفريق بنتائج سلبية أدت إلى الاستغناء عن خدمات المدرب جوزيه مورينيو.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مسؤولي يونايتد تواصلوا بالفعل مع سولشاير وأن النرويجي في طريقه لتولي مهمة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الأكبر ليونايتد هو الحصول على المدرب الأرجنتيني المميز ماوريسيو بوتشيتينو قائد توتنام حاليا، وهو الأمر المستحيل حدوثه في منتصف الموسم لذلك سينتظر يونايتد حتى نهاية الموسم لخوض معركة مع سبيرز من أجل الظفر به.

يقود سولشاير فريق مولدي النرويجي حاليا، لكن تشير الصحيفة إلى أن العقد المبرم مع الأخير يتيح لسولشاير الرحيل في حال طلبه يونايتد.

وقد يقضي الاتفاق بعودة سولشاير لمولدي بعد نهاية الموسم.

وسيعمل مايك فيلان، المساعد السابق للسير أليكس فيرجسون، مساعدا لسولشاير في الجهاز الفني المؤقت المنتظر الإعلان عنه من قبل مانشستر يونايتد.

بعد السقوط المدوي أمام ليفربول ليس فقط بالخسارة وإنما بالأداء المتردي لم يجد مسؤولو مانشستر بدا سوى الإطاحة بمورينيو.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بـ19 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وسيحصل مورينيو على 22 مليون جنيه إسترليني بعد فسخ النادي لعقده.

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