مهاجم ريفر بليت: الحظ لم يحالفنا أمام العين

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 22:05

كتب : FilGoal

العين - ريفيربليت

أرجع رفائيل سانتوس مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني الخسارة أمام العين الإماراتي في كأس العالم للأندية لغياب الحظ عن فريقه.

وتأهل العين لنهائي كأس العالم للأندية 2019 في الإمارات بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال سانتوس عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "جئنا للتأهل لنهائي المونديال ولكن لم يحالفنا الحظ".

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وأضاف "لعبنا بشكل جيد في المباراة ضد خصم يحاول الاعتماد بشكل كبير على الهجمات المرتدة".

وتابع "كان لنا أكثر من فرصة للتهديف وإنهاء المباراة لصالحنا وكنا نرغب دائما في التواجد داخل منطقة جزاء العين ولكن لسوء الحظ لم نستطع تحقيق النتيجة التي نريدها".

وأتم تصريحاته "أيضا كنا ندرك جيدا خطورة الركلات الثابتة علينا والمرتدات ولكن في النهاية المباراة انتهت بركلات الترجيح".

ويلعب ريفر بليت ضد الخسار من كاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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