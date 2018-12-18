مدرب العين: من الصعب أن أجد كلمات للتعبير عن ما حدث أمام ريفر بليت

لم يجد زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي كلمات لوصف سعادته بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل العين لنهائي كأس العالم للأندية 2019 في الإمارات بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وقال زوران عقب المباراة: "من الصعب علي أن أجد كلمات مناسبة للتعبير عن ما حدث اليوم أمام ريفر بليت".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "سعيد بمستوى الفريق ودعم الجماهير الدائم لنا".

وأكمل "لعبنا في بداية البطولة مباراة استمرت لـ120 دقيقة ثم مواجهة أخرى أمام الترجي ولقاء نصف النهائي الذي استمر لركلات الترجيح وسوف نخوض النهائي أيضا".

وأتم تصريحاته "عدد المباريات التي لعبناها كبير للغاية في فترة قصيرة ولكن بالتأكيد سنبدأ الاستعداد للنهائي".

ويلتقي العين في نهائي مونديال الأندية مع الفائز من كاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني.

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