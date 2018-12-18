بسبب سوء السلوك.. عقوبة مالية على حسين عبد الغني وإيقافه مباراة

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 20:30

كتب : FilGoal

حسين عبد الغني - أحد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حسين عبد الغني قائد فريق أحد لمدة مباراة واحدة.

وارتكب حسين عبد الغني سوء سلوك عقب مباراة أحد والقادسية في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس مع أحد لاعبي القادسية.

وخسر أحد أمام القادسية 3-1 في الجولة الـ13 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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كذلك قررت لجنة الانضباط تغريم حسين عبد الغني مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وتوقيع الغرامة ذاتها على زميله في الفريق حاتم بلال.

ويتذيل أحد ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

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