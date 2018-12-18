مدافع ليفربول يغيب عن لقاء وولفرهامبتون

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 17:08

كتب : FilGoal

أرنولد - صلاح - ليفربول

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تفائله باقتراب المدافع المصاب ترينت أرنولد من العودة.

رحلة الفريق المقبلة إلى وولفرهامبتون مساء الجمعة ستكون بلا أرنولد المصاب.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه يتحسن بشكل جيد، لكنني أعتقد أن مباراة وولفرهامبتون ستكون مبكرة بعض الشيء ليشارك بها".

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وأضاف "يحتاج للتدرب، الألم يزول شيئًا فشيئًا، في اللحظة التي يتمكن بها من المشاركة، سيكون داخل الملعب، أنا متفائل بشأن حالته".

أرنولد لم يتماثل تمامًا للشفاء من الكدمة التي أصيب بها خلال مباراة نابولي الأسبوع الماضي، لكن المدير الفني للريدز كشف أنه سيعود إلى مباريات الريدز بعد أعياد الميلاد.

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