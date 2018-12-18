طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي كواليس اختيار الحارس الأساسي للفريق، ملمحا إلى الاعتماد على شريف إكرامي في الفترة القادمة.

وصرح سليمان عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "بالتأكيد المدير الفني يتشاور مع مدرب حراس المرمى للاستقرار على الحارس الأساسي للفريق".

وبسؤاله عن صاحب القرار النهائي، رد مدرب الأهلي: "حارس المرمى هو صاحب قرار مشاركته في المباريات".

وأوضح: "عندما يغيب الحارس للإصابة، ويشارك زميله في 10 مباريات ويقدم مستوى جيد يكون من الصعب وضعه مجددا على مقاعد البدلاء".

وأشار طارق سليمان: "شريف إكرامي شارك في آخر 5 مباريات وظهر بصورة مميزة للغاية، ولكنه غاب عن اللقاء الأخير أمام النجوم لإصابته لذا تم الدفع بعلي لطفي".

وواصل: "لقد وضعنا محمد الشناوي على مقاعد البدلاء رغم عدم تعافيه بشكل تام من إصابته العضلية، حيث يتبقى على إنهاء برنامجه التأهيلي يومين أو ثلاثة".

واستدرك: "أما إكرامي فقد تعافى من آلام العضلة الضامة وسيكون جاهزا للقاء جيما الإثيوبي يوم الأحد المقبل".

ولفت: "عندما شارك محمد الشناوي في مباراتي الإنتاج والإسماعيلي الموسم الماضي وتألق بهما حصل على فرصة كاملة، وأكدنا له أن الجهاز الفني سيدعمه ولن ينتظر ارتكابه أي خطأ".

وأتم طارق سليمان: "نعمل بمبدأ واضح أن الكل يدعم الحارس الذي يشارك في المباريات فعلنا ذلك مع إكرامي والشناوي وكذلك علي لطفي أمس، وكما أوضحت أن الحارس الأساسي إذا ابتعد مباراتين على الأكثر فلا مشكلة في عودته للمشاركة مجددا أما إذا طالت مدة الغياب مع تألق حارس كان أساسيا فإن الأمر يكون صعبا للغاية".

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