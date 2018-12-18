شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى ليشاركا بدلا منهما في الاختبارات البدنية

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 14:59

كتب : عاطف شادي

حكم حكام

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم شطب حكمين استعانا بلاعبين لألعاب القوى للمشاركة بدلا منهما في اختبارات الحكام البدنية.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها بشطب الحكمين عبد الله عبد الحميد محمد الحكم بمنطقة الإسماعيلية، وشادي علي كمال أحمد الحكم بمنطقة السويس.

وجاء قرار الشطب لأن الحكمين تغيبا عن اختبارات اللياقة البدنية الخاصة بالحكام، وفوجئ الجميع بأنهما أرسلا شخصين بدلا منهما لحضور الاختبارات.

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وتم اتخاذ قرار الشطب النهائي بعد دراسة مذكرة مرسلة من جانب لجنة الحكام للجنة الانضباط وبيان صحة الواقعة والتأكد منها.

يذكر أن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام كشف عن الواقعة في تصريحات سابقة، لكنه لم يعلن اسم الحكمين.

وأضاف "اكتشفنا الأمر وتم إحالة الأمر للجنة الانضباط". ( اقرأ تصريحاته )

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