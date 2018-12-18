فيرمينو: الخروج من ديسمبر بلا هزائم سيعزز فرص ليفربول في لقب الدوري

يعتقد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول أن فريقه سيعزز فرصه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في حالة الخروج من شهر ديسمبر الجاري بلا هزائم.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ومقبل على خوض 3 مباريات أخرى قبل نهاية عام 2018، سيتوجه الفريق يوم الجمعة لملاقاة وولفرهامبتون على ملعب الأخير قبل استضافة نيوكاسل ثم أرسنال على ملعب أنفيلد، وذلك خلال فترة أعياد الميلاد المزدحمة.

وقال فيرمينو في تصريحات لموقع ناديه: "شهر ديسمبر دائمًا يكون مميزًا في الدوري الإنجليزي. لا يزال هناك العديد من المباريات وربما يكون شهرًا حاسمًا. ديسمبر شهر في غاية الأهمية بالنسبة لليفربول".

وأضاف "بالطبع من الصعب للغاية ألا تتلقى هزيمة في الدوري الإنجليزي. سنحاول مواصلة ذلك بالعمل الجاد وهو ما نحاول القيام به حاليًا. نريد أن نبقى في قمة التركيز والقتال حتى النهاية لنحقق أهدافنا وسنرى إلى أين سنصل في نهاية الموسم".

ليفربول فاز بخمس مباريات هذا الشهر وحقق الفوز المتتالي في الدوري الإنجليزي على إيفرتون وبيرنلي وبورنموث ومانشستر يونايتد إلى جانب تخطي عقبة نابولي في دوري الأبطال.

واستمر "هذا الفريق لديه طموحات عالية وأهداف كبيرة. نحن نبحث عن التتويج بالألقاب وليفربول فريق كبير يقاتل دائمًا من أجل الفوز بالبطولات. سنواصل اللعب بشكل جيد كما نقوم الآن".

وكشف فيرمينو عن قوة تأثير مدربه يورجن كلوب في حماسه وقيادته للاعبين قائلاً: "اللعب تحت قيادته الفنية أمر مبهج حقًا. أنا أحبه كما هو الحال لبقية الفريق. لقد تعلمنا الكثير منذ توليه المسؤولية ونواصل التحسن".

وواصل "كلوب يتعامل كما ترونه: بنفس الغشف ويمثل دور الأب. لديه الطموح والحماس دائمًا من أجل الفوز بالألقاب ويقدم أفضل ما لديه ونحن كلاعبين ندرك تمامًا أهمية التعلم منه".

وأتم "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في التتويج بشيء ما قريبًا. ونحتاج لخوض المزيد من المباريات بنفس الطريقة".

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