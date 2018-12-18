صلاح في قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تصدره لترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية حتى الآن.

صلاح سجل أول هاتريك له هذا الموسم الأسبوع الماضي، وذلك في شباك بورنموث ليعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي قبل أن يتوقف عن التسجيل أمام مانشستر يونايتد.

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

وحتى الآن سجل صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 10 أهداف وصنع 5 ليحتل المركز الأول بين أفضل 11 لاعبا في البريميرليج حتى الوقت الحالي.

يجد صلاح منافسة قوية من زميله السابق في تشيلسي إيدين هازارد، ورحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي.

حول التألق في المباريات الأخيرة تراجع الدولي المصري عن صدارة الترتيب لصالح روبرت سنودجروس لاعب وست هام يونايتد.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 17 جولة.

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