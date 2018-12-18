دايلي ميل تكشف كيف أبلغ يونايتد مورينيو بقرار إقالته

كشفت صحيفة "دايلي ميل" عن تفاصيل إعلان مانشستر يونايتد رحيل مدرب الفريق جوزيه موينيو.

وأعلن يونايتد رحيل مورينيو اليوم الثلاثاء، ونيته تعيين مدرب مؤقت لنهاية الموسم. ( اقرأ التفاصيل )

وذكرت الصحيفة أن مورينيو وصل إلى مقر تدريبات يونايتد الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لكن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد طلب الاجتماع به.

وأبلغ وودوارد المدير الفني البرتغالي بقرار الإقالة وجها لوجه.

وزعمت الصحيفة أن مورينيو غادر بعدها مركز كارينجتون الخاص بتدريبات النادي، ونشرت صورا له تشير لمغادرته لمقر النادي.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن مورينيو سيحصل على 22.5 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملا، حيث لايزال الفريق ينشط في دوري أبطال أوروبا.

لكن صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" قالت إن مورينيو لايزال يتواجد في مقر التدريبات ولم يغادره.

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