كشف مصدر داخل الزمالك عن وجود حالة من التحفظ على إعارة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى الاتحاد السكندري.

شيكابالا النادي : أبولون بونتو الاتحاد السكندري الزمالك

شيكابالا يلعب هذا الموسم معارا لأبولون اليوناني، إلا أن زعيم الثغر يرغب في استعارته في النصف الثاني من الموسم.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن سبب التحفظ هو قيام النادي السكندري بإشراك ثنائي الزمالك المعار إليه، رزاق سيسيه وأحمد داوودا، في مباراتي الفريقين في البطولة العربية رغم الاتفاق بينهما على عدم مشاركته.

وأضاف المصدر أن ذلك التحفظ لن يمنع التفاوض حول الأمر، إلا أنه سيجعل الأمر أصعب على النادي السكندري.

وأتم المصدر، بأن شيكابالا حتى هذه اللحظة، لم يبلغ مسؤولي الزمالك برغبته في العودة إلى مصر في يناير.

كان وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري أكد أن شيكابالا وافق على الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري، ولا يتبقى فقط سوى موافقة الزمالك.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل

اقرأ أيضا

مانشستر يونايتد يعلن رحيل مورينيو

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ملف تنظيم كأس الأمم "مثالي".. ولجنة التفتيش قد تفاجئنا

مدرب الأهلي: لاسارتي ذكي .. وناصر ماهر يحتاج أمرا واحدا ليكون مثل أبو تريكة والسعيد

الكشف عن تفاصيل انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.. "رغبة منذ يناير ومفاوضات في أبريل"

محمد إبراهيم: دوري قادم مع المنتخب.. ومؤهل للاحتراف بأوروبا