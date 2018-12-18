مدافع ليفربول: خطأ أليسون أمام يونايتد؟ صلاح لا يعاقب حين يخطئ

دافع أندي روبرتسون مدافع ليفربول عن زميله أليسون بيكر حارس الفريق بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

سقطت كرة عرضية سهلة من يد أليسون لتصل إلى جيسي لينجارد الذي أسكنها في شباك الريدز ليتعادل ليونايتد، قبل أن ينهي جيردان شاكيري المباراة لليفربول بهدفين في الشوط الثاني.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ستار يوم الثلاثاء "أليسون يقدم موسما رائعا، ونحن جميعا نرتكب أخطاء".

وأضاف "إذا ارتكب محمد صلاح أو روبرتو فيرمينو خطأً فربما لن يتم معاقبة أحد لأنهما في الهجوم ومن الوارد أن يهدر المهاجم فرصا للتسجيل".

وواصل الدولي الاسكتلندي "لكن للأسف عندما يخطأ الحارس فإن الكرة عادة ما تتحول إلى هدف".

وعن شعور الحارس البرازيلي بعد خطأه الفادح أمام يونايتد "بالطبع سيشعر بخيبة أمل بسبب ذلك، لكنه سيحاول نسيان هذه الهفوة، ولا يمكننا أن ننكر أن أليسون أنقذ ليفربول يوم الثلاثاء الماضي أمام نابولي ونحن ما زلنا في دوري الأبطال بسببه".

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 17 جولة.

اقرأ أيضا

مانشستر يونايتد يعلن رحيل مورينيو

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ملف تنظيم كأس الأمم "مثالي".. ولجنة التفتيش قد تفاجئنا

مدرب الأهلي: لاسارتي ذكي .. وناصر ماهر يحتاج أمرا واحدا ليكون مثل أبو تريكة والسعيد

الكشف عن تفاصيل انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.. "رغبة منذ يناير ومفاوضات في أبريل"

محمد إبراهيم: دوري قادم مع المنتخب.. ومؤهل للاحتراف بأوروبا