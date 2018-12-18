رئيس الإسماعيلي: متولي مستمر.. لن يرحل أي لاعب أساسي

شدد إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي أن إدارة الدراويش لن تسمح برحيل أي لاعب أساسي في يناير المقبل.

محمود متولي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتربط تقارير صحفية بين أندية عديدة ونجوم الإسماعيلي، خاصة محمود متولي وباهر المحمدي.

وقال عثمان في تصريحات صحفية: "الفريق يحتاج كل لاعبيه، لن يرحل أي منهم".

وشدد "محمود متولي موجود ومستمر معنا، وهو أحد اللاعبين الأساسيين الذين يحتاجهم الفريق. سيستمر حتى نهاية عقده (بنهاية الموسم المقبل)".

وأتم عثمان: "هدفنا حاليا إعادة الدراويش إلى أدائهم المعروف وقوتهم لإسعاد الجماهير".

وفاز الإسماعيلي على القطن الكاميروني 2-0 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بارقة أمل في موسم صعب على أبناء الإسماعيلي يتذيلون فيه جدول الدوري المصري بـ13 نقطة من 13 مباراة حيث يتبقى لهم 4 مباريات مؤجلة.

ولعب قلب الدفاع صاحب الـ25 عاما محمود متولي 6 مباريات في الدوري مع الدراويش هذا الموسم وسجل فيهم هدفا وحيدا.

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