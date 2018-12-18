دي بروين يوضح السبب وراء إصاباته في الموسم الجاري

أوضح البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي السبب وراء إصاباته المتعددة والطويلة خلال الموسم الجاري.

دي بروين الذي كان عاملا حاسما في تحقيق السماوي للقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، غاب عن أكثر فترات الموسم الجاري بسبب الإصابة إذ غاب عن صفوف الفريق منذ نوفمبر الماضي وعاد للمشاركة كبديل فقط في لقاء إيفرتون الجولة الماضية.

وقال الدولي البلجيكي في تصريحات صحفية قبل مواجهة ليستر سيتي يوم الثلاثاء بكأس رابطة المحترفين: "لا يوجد شيء يمكن أن أفعله. كانتا (الإصابة) حادثتين".

وأضاف "الإجهاد ليس السبب. أعتقد في العموم أن الناس بحاجة إلى عطلة جيدة في الصيف، في بعض الأحيان نلعب 11 شهرا ونصف متواصلا، ولا يوجد وقت كاف للراحة".

وتابع حديثه "حصلت على عطلة لـ3 أسابيع بعد 12 شهرا من اللعب. هل كانت مدة قصيرة؟ ربما نعم، ولكني شعرت أني بحال جيدة للعب. لا يوجد الكثير يمكن قوله. عدت وتدربت ثم تعرضت للإصابة بعد أسبوع، هكذا فقط تسير الأمور".

وواصل توضيحه "سعيد بجسدي لأني أعلم أنه لا توجد مشاكل عضلية، الإصابتان كانتا مجرد حادثتين، كان علي العمل بجهد ومحاولة العودة في أقرب وقت ممكن. لعبت أكثر من أي لاعب في العالم الموسم الماضي، وشاركت في المونديال دون مشاكل".

لاعب فولفسبورج السابق أكمل "أعتقد أن الشيء الأهم هو الحصول على عطلة صيفية، إن حصلت على ذلك فسوف تكون بحال جيدة، ولكن هناك دائما وقت في مسيرة أي لاعب يحصل فيه على وقت أقل للاسترخاء، ولكني شعرت أني بخير".

وأتم تصريحاته "كان فقط من العار أنه بعد أسبوع من الغياب شهرين ونصف أن أُصاب مجددا، كنت سعيد بالعودة ولكن بعد 3 مباريات تكرر الأمر. لكن هذا جزء من مسيرتك".

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي بالموسم الجاري.

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