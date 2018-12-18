لاسارتي يسافر الثلاثاء.. ويعود إلى القاهرة بعد 10 أيام

يسافر المدير الفني الجديد للأهلي مارتين لاسارتي إلى أوروجواي اليوم الثلاثاء، قبل أن يعود إلى القاهرة بعد 10 أيام ليتسلم مهام عمله بشكل رسمي.

لاسارتي حضر إلى الأهلي للمرة الأولى أمس الاثنين لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام والكشف عن تفاصيل التعاقد، وخلال الزيارة حرص على التقاط العديد من الفيديوهات داخل مقر عمله الجديد وإرسالها إلى أسرته.

وقام الجهاز الإداري بالنادي بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمدرب الأوروجوياني.

وبالتالي، من المنتظر أن تكون أول مباراة للاسارتي مع الأهلي ضد إنبي يوم 30 من الشهر الجاري، إلا إذا تم ترحيل مباراة الداخلية – المقررة يوم 26 ديسمبر - لموعد لاحق بعد تأجيل مباراة جيما آبا جيفار الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا إلى يوم 23 ديسمبر.

من هو لاسارتي‎؟

وولد لاسارتي‎ لأم أوروجويانية وأب إسباني من أصول باسكية، وسبق له اللعب كمدافع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال، الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988.

ولعب لاسارتي‎ كذلك مع ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز وأنقذه من الهبوط في الموسم التالي، وارتدى شارة القيادة في أكثر من مباراة.

وبدأ مشوار لاسارتي‎ التدريبي بعمر الـ35 عاما مع فريق رامبلا، الذي قاده للمركز الثاني في مرحلة "كلاوسورا" في عام 1996، وكذلك قاد الوصل الإماراتي للمركز الخامس في 2002 بعد أن تسلم الفريق في المركز الأخير.

وبعدها قاد لاسارتي‎ ريفربليت (من أوروجواي) إلى دوري الدرجة الأولى هناك، قبل أن يتولى ناسيونال مونتيفيديو للقبي دوري متتاليين.

وقاد لاسارتي‎ ريال سوسييداد للدوري الممتاز في إسبانيا عام 2009، قبل أن يقربهم من مراكز التأهل الأوروبي في النصف الأول من موسم 2010/2011، ولكنه كاد يهبط بالفريق في النصف الثاني من الموسم ليرحل عن الفريق.

ومن 2012 إلى الوقت الحالي، قاد يونيفرسيداد كاتوليكا ويونيفرسيداد تشيلي وناسيونال، وتوج في 2014 بمرحلة أبيرتيورا في الدوري التشيلي، وكأس تشيلي والسوبر التشيلي في 2015.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل مع لاسارتي

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