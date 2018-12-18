تعديل موعد مواجهة صلاح ضد مانشستر يونايتد

أعلن ليفربول الذي يضم نجمنا المصري محمد صلاح عن تعديل موعد مبارتان من مبارياته في شهر فبراير.

وأفاد الريدز في بيان عبر موقعه بأن "مبارتان لليفربول من مباريات شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز تغير موعدهما".

حيث تأجلت المباراة المرتقبة أمام وست هام إلى يوم الإثنين الموافق الرابع من فبراير إلى الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكما تم تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد إلى يوم الأحد الموافق 24 فبراير وتبدأ في تمام الساعة 16:05 بتوقيت القاهرة.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 17 جولة.

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