مؤتمر عبد الحفيظ: التعاقد مع لاسارتي إضافة للأهلي ولتاريخ المدرب.. وشكر واجب لفضل وعرابي

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 13:24

كتب : أحمد الخولي

لاسارتي يرتدي قميص الأهلي في أبرز صور مؤمتر تقديمه مدربا للفريق تصوير: علا أحمد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن كواليس المفاوضات مع مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني الجديد للنادي الأهلي، فيما وجه أيضا شكر واجب لكل من ساهموا في صفقات الفريق بالفترة الماضية.

وحضر سيد عبد الحفيظ المؤتمر الصحفي لتقديم مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء مؤتمر سيد عبد الحفيظ كالتالي:

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"نتمى أن يكون لاسارتي إضافة للأهلي، وأن نضيف لتاريخه أيضا".

"المفاوضات مع لاسارتي لم تستمر طويلا. اسم النادي ومكانته حسما المفاوضات في أقل من 10 أيام".

"مدة التعاقد موسم ونصف تبدأ من 28 ديسمبر. ولابد أن نؤكد بأن المرحلة الحالية مهمة جدا في الأهلي ويجب فيها تكاتف الجميع".

"كان يوجد مفاوضات استمرت لأسبوع أو 10 أيام، لكن الاختيار تم في النهاية على لاسارتي باختيار محمود الخطيب رئيس النادي واللجنة الفنية".

"دائما نبحث عن هوية الأهلي. كل ما أود قوله أننا سنكون أفضل. لاعبون جدد وأخرين يعودون من الإصابة، وستكون هناك بداية جديدة من شهر يناير.

"لا نبدأ من الصفر، نحن نكمل ما بدأه من سبقونا".

"يجب أن نشكر هنا كل من ساهموا في صفقات الأهلي الجديدة. سواء محمد فضل في صفقات محمد محمد، ومحمود وحيد، وجيرالدو، أو هيثم عرابي في التعاقد مع لاسارتي".

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