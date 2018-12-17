رغم عودة وليد أزارو لقائمة الأهلي، لكن مروان محسن الأقرب للبدء كأساسي في الهجوم أمام النجوم.

يلتقي الأهلي مع النجوم مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

واقترب مروان محسن مهاجم الأهلي من شغل مركز أساسي في تشكيل محمد يوسف للقاء.

من جهة أخرى، مازال يوسف يفاضل بين محمد الشناوي، وعلي لطفي لحراسة مرمى الفريق، في ظل غياب شريف إكرامي للإصابة، مع أفضلية للطفي بسبب عودة الشناوي مؤخرا من الإصابة.

ويعود كريم وليد لوسط الملعب في ظل غياب وليد سليمان للإصابة، فيما يلعب محمد هاني كظهير أيمن.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: علي لطفي (محمد الشناوي).

الدفاع: أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – أحمد علاء – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد".

أمامهم: ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف.

الهجوم: مروان محسن.

اختر أنت تشكيلك المثالي للأهلي أمام النجوم في ظل غياب وليد سليمان، وشريف إكرامي من هنا.

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