خاص تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة بين لطفي والشناوي.. ومروان يقود الهجوم أمام النجوم

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 11:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الترسانة

رغم عودة وليد أزارو لقائمة الأهلي، لكن مروان محسن الأقرب للبدء كأساسي في الهجوم أمام النجوم.

يلتقي الأهلي مع النجوم مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

واقترب مروان محسن مهاجم الأهلي من شغل مركز أساسي في تشكيل محمد يوسف للقاء.

أخبار متعلقة

أجندة الأهلي اليوم الإثنين – مؤتمر تقديم لاسارتي.. مباراة النجوم وكرة طائرة مواعيد اليوم الاثنين 17-12- 2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي أمام النجوم وقرعتي الأبطال والعربية عن مثله الأعلى ومبادئ الأهلي ودلائل "ظلم الدولة" لـ الزمالك.. ميدو يتحدث قائمة الأهلي – غياب إكرامي وسليمان.. وعودة أزارو والشناوي ضد النجوم

من جهة أخرى، مازال يوسف يفاضل بين محمد الشناوي، وعلي لطفي لحراسة مرمى الفريق، في ظل غياب شريف إكرامي للإصابة، مع أفضلية للطفي بسبب عودة الشناوي مؤخرا من الإصابة.

ويعود كريم وليد لوسط الملعب في ظل غياب وليد سليمان للإصابة، فيما يلعب محمد هاني كظهير أيمن.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: علي لطفي (محمد الشناوي).

الدفاع: أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – أحمد علاء – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد".

أمامهم: ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف.

الهجوم: مروان محسن.

اختر أنت تشكيلك المثالي للأهلي أمام النجوم في ظل غياب وليد سليمان، وشريف إكرامي من هنا.

طالع أيضا

أحسنت الاختيار يا شاكيري.. ليفربول يُصفد شياطين يونايتد

رسميا – ميدو مستشارا فنيا ومدربا جديدا لـ الوحدة السعودي

قدم في مجموعات إفريقيا تحت أنظار مقدونية.. الإسماعيلي ينتصر على القطن

الخطيب يعلن تشكيل قطاع الكرة في الأهلي

حصاد ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

في الدوري الأهلي النجوم علي لطفي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – العين يواجه ريفر بليت.. حسين الشحات أساسي 14 دقيقة |
بالفيديو - الترجي خامس العالم.. ركلات الترجيح تنصره على جوادالاخارا 30 دقيقة | أمريكا
تقارير: مهاجم ليفربول قد ينتقل إلى كريستال بالاس 34 دقيقة | أوروبا
الزمالك يحذر من الحسابات المزيفة لفرجاني ساسي.. ويوضح حسابه الوحيد 39 دقيقة | مصر
تشكيل العين أمام ريفر بليت.. الشحات وبيرج أساسيان 39 دقيقة |
بوكيتينو: تدريب يونايتد؟ لا يمكنني الإجابة.. تلك الشائعات تحدث في كرة القدم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك