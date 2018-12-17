محمود عاشور حكما لمواجهة الأهلي والنجوم.. سجل رائع للأحمر

أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلي والنجوم لمحمود عاشور.

ويلتقي الأهلي مع النجوم في السابعة من مساء اليوم الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويملك الأهلي سجلا جيدا مع عاشور إذ لم يخسر في أي مباراة سبق وأن أدارها للفريق.

بينما يدير عاشور مباراته الأولى مع النجوم الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وأدار عاشور 18 مباراة سابقة للأهلي ولم يسبق وأن خسر الأحمر من قبل في مباراة أدارها، إذ حقق الفوز في 16 مواجهة وتعادل في مباراتين فقط.

وكانت أخر مباراة أدارها محمود عاشور للأهلي أمام الترسانة في الدور الأول من كأس مصر هذا الموسم وحسمها الأحمر بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يسبق لعاشور إدارة أي مباراة للأهلي هذا الموسم.

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