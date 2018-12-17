مواعيد اليوم الاثنين 17-12- 2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي أمام النجوم وقرعتي الأبطال والعربية

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 10:46

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الثاني - مروان محسن - جيما أبا جيفار

اختتمت المنافسات القوية هذا الاسبوع بالدوريات الأوروبية وتتجه الأنظار إلى قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مساء اليوم في السابعة مساء مباراة واحدة في الدوري المصري بين الأهلي والنجوم في المباراة المؤجلة من الجولة 12.

وتذاع مباراة الأهلي والنجوم على قناة أون سبورت.

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أما قرعة دوري أبطال أوروبا فتقام في الساعة الواحدة من ظهر اليوم وتنقلها قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وأخيرا تقام قرعة ربع نهائي البطولة العربية للأندية في الرابعة عصرا ويمثل مصر نادي الاتحاد السكندري.

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