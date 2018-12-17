مواعيد اليوم الاثنين 17-12- 2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي أمام النجوم وقرعتي الأبطال والعربية

اختتمت المنافسات القوية هذا الاسبوع بالدوريات الأوروبية وتتجه الأنظار إلى قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مساء اليوم في السابعة مساء مباراة واحدة في الدوري المصري بين الأهلي والنجوم في المباراة المؤجلة من الجولة 12.

وتذاع مباراة الأهلي والنجوم على قناة أون سبورت.

لمعرفة باقي مباريات اليوم من هنا.

أما قرعة دوري أبطال أوروبا فتقام في الساعة الواحدة من ظهر اليوم وتنقلها قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وأخيرا تقام قرعة ربع نهائي البطولة العربية للأندية في الرابعة عصرا ويمثل مصر نادي الاتحاد السكندري.

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