ميدو يُجيب.. لماذا رفض رئاسة نادي بيراميدز

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 01:57

كتب : FilGoal

مؤتمر إعلان إنشاء نادي الأهرام

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية والمدير الفني الجديد لفريق الوحدة السعودي، رفضه العديد من المناصب التي عُرضت عليه في نادي بيراميدز.

هاني حتحوت مقدم برنامج (الماتش) على قناة صدى البلد سأل ميدو: (هل عُرض عليك العمل في نادي بيراميدز؟) ليُجيب قائلا: "بكل تأكيد".

وأضاف ميدو: "عُرضت علي العديد من المناصب في نادي بيراميدز ورفضتها. لا أحب ذكر تلك المناصب لعدم التسبب في إحراج أي شخص".

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ليعود حتحوت ويسأل ميدو (لماذا رفضت العمل كمدير فني في بيراميدز؟) ليُجيب مدرب الوحدة الجديد "لم يُعرض علي هذا المنصب".

الأسئلة لم تتوقف هنا، والسؤال المقبل هو (إذا لماذا رفض ميدو منصب رئيس نادي بيراميدز؟) ليجيب قائلا: "رأيت بأن المنصب ليس مناسبا لي".

وتابع "وجدت بأن هناك أشخاص مناسبة أكثر مني لشغل هذا المنصب، ومن هنا رفضت".

وأتم "وفي رأيي الشخصي، تم اختيار الأشخاص المناسبة لهذا المنصب في بيراميدز".

في شهر يونيو الماضي، عقد مؤتمرا صحفيا تم الكشف من خلاله عن رئيس جهاز العمل في نادي بيراميدز.

حسام البدري تولى منصب رئيس جهاز العمل في النادي، مع تواجد أحمد حسن كمشرف عام على الفريق والمتحدث الرسمي باسمه إلى جانب هادي خشبة كمدير للكرة.

وعقب مرور شهرين من انطلاقها، نوقف بث قناة بيراميدز في شهر أكتوبر الماضي. القناة التي شهدت وجود ميدو كمحلل لمباريات الدوري وبيراميدز والمباريات الأوروبية التي كانت تبثها القناة.

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