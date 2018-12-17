أمير مرتضى: لا توجد دولة في العالم تلغي الدوري لتنظيم بطولة دولية

استنكر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الحديث عن أي إمكانية لإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، حال فوز مصر باستضافة كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل.

وصرح أمير عبر برنامج (كورة كل يوم): "لا أجد دولة في العالم تلغي الدوري لتنظيم بطولة دولية على أراضيها. ما العلاقة بين الأمرين؟".

وأضاف: "من المعروف أن البطولة الإفريقية ستقام الصيف المقبل والدوري سيستمر لفترة معينة ثم يتأجل، إذن ما الفارق بين خوض البطولة وتنظيمها، فالأمر يسأل به اتحاد الكرة".

وقال أمير مرتضى إن الزمالك لم يضمن التتويج بالدوري بتصدره البطولة، مشددا: "يتبقى الدور الثاني بالكامل، وجدول المسابقة قد يتغير بعد مباراتين خاصة أن فارق النقاط ليس كبيرا بين جميع الأندية ونحترم كل المنافسين، ولا نركز مع الأهلي وبيراميدز بل التفكير فقط في كل مباراة قادمة".

وأتم تصريحاته: "لا أحب التصريحات العنترية والوعد بالفوز بكل البطولات، بل نجتهد ونعمل يوميا ونخطط للمستقبل لوضع الزمالك في مكانه الطبيعي كناد كبير ونحاول ترجمة ذلك بالبطولات".

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