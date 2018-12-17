رئيس الوحدة: ميدو قد يستمر لنهاية الموسم.. سنشتري عواد وحاولنا ضم طارق حامد

ألمح حاتم الخيمي رئيس نادي الوحدة السعودي إلى إمكانية استمرار أحمد حسام ميدو مدربا للفريق حتى نهاية الموسم بعد الإعلان عن تعيينه مستشارا فنيا للنادي.

وكشف الخيمي كواليس الاستعانة بخدمات ميدو، قائلا: "قدمنا عملا كبيرا هذا الموسم وفزنا على النصر 2-1 في الرياض واقتحمنا المركز الثالث واقتربنا من المركز الثاني، إلا أن المدرب فابيو كاريلي فاجأنا بعد لقاء النصر بطلبه للرحيل".

وأوضح رئيس الوحدة عبر برنامج (كورة كل يوم): "لقد أبلغنا فابيو بحاجة فريقه السابق كورينثيانز لخدماته بعدما صارع الهبوط في الموسم الماضي، كما زعم أن اتحاد الكرة في بلاده وعده بخلافة تيتي المدير الفني الحالي للبرازيل".

وأشار: "اتفقنا سويا على سداد فابيو للشرط الجزائي، إلا أن نتائج الفريق ساءت في آخر مباراتين بعدما تسرب للاعبين شعور بأن المدرب البرازيلي لن يستمر".

وواصل: "بكل أمانة أفكر في ميدو منذ فترة طويلة ليكون مستشارا فنيا للنادي، لأنه صاحب اسم كبير وله تقدير فني، وسيكون مدربا للفريق في مباراتي الفيصلي والأهلي، وأتمنى أن يحالفه التوفيق في الفترة القادمة، والميزة أنه متابع للدوري السعودي بحكم عمله محللا لمباريات البطولة".

وأشار حاتم الخيمي: "من الممكن أن يستمر ميدو لنهاية الموسم إذا سارت النتائج بشكل جيد، وأتوقع نجاحه، فهو يتمتع بشهرة عالمية علاوة على العمل الفني وسنوفر له كل المقومات، فمثلا محمد عواد أفضل حارس في الدوري السعودي بشهادة كل النقاد، يشعر بسعادة كبيرة عندما علم بتعيين ميدو وقال إنه وراء منحه الفرصة مع الإسماعيلي".

وتطرق رئيس نادي الوحدة للحديث عن مستقبل عواد المعار لنهاية الموسم الجاري، مؤكدا: "بالطبع اللاعب مستمر معنا لنهاية الموسم بنسبة 100% وسنتواصل قريبا مع مسؤولي الإسماعيلي لشراء عقد اللاعب لأنه مكسب كبير جدا للوحدة والدوري السعودي"".

وأردف: "عواد كان يستحق الانضمام لقائمة كأس العالم، لا أقصد التدخل ولكنها رؤية فنية، والجميع هنا مندهش من عدم انضمامه وإن شاء الله مصر تصل كأس العالم ويكون محمد عواد الحارس الأول".

وأكد الخيمي في ختام تصريحاته أن ناديه حاول ضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك في الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات لم تكتمل لرغبة اللاعب الدولي في الاستمرار مع فريقه.

ميدو سيتولى مهمة العمل كمستشار فني للفريق الأول حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق له لحين التعاقد مع مدرب الجديد.

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الوحدة السابق رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عواد يحرس مرمى الوحدة السعودي ويستعد الآن للتدرب تحت قيادة ميدو.

ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

وانتصر الوحدة 6 مرات وخسر 4 وتعادل 3 مرات في الدوري هذا الموسم.

آخر مهام ميدو التدريبية كانت مع فريق وادي دجلة قبل أن يرحل في ديسمبر من عام 2017.

وخاض ميدو 3 رحلات تدريبية خلال مسيرته. تولى تدريب الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، بينما شغل منصب المستشار الفني مع ليرس البلجيكي ووادي دجلة أيضا.

وحقق ميدو لقب كأس مصر رفقة الزمالك.

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