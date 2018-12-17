ميدو يعترف: قرار رحيلي من بي إن كان خاطئا.. رضخت للضغوط

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 01:15

كتب : FilGoal

ميدو

اعترف أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية والمدير الفني الحالي لفريق الوحدة بأن قرار رحيله من شبكة beIN سبورتس كان خاطئا.

وقال ميدو: "قرار رحيلي من شبكة بي إن بسبب الأزمة بين مصر وقطر كان خاطئا".

وأوضح في تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد "أنا ضد خلط الرياضة والعمل بالسياسة. ولذلك أقولها بكل صراحة أنني أخطئت برحيلي من بي إن سبورتس".

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وأضاف "رضخت للضغوط التي كانت علي وقتها للرحيل ولا أخجل من قول ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "اعتذر لكل المصريين العاملين في القناة لأن قرار رحيلي وقتها تسبب في وضعهم في موقف محرج".

وكشف "تحدثت معهم وأخبرتهم بقرار رحيلي الذي لم أكن موفقا فيه".

في يونيو من عام 2017 وعقب قطع العلاقات المصرية مع قطر، أعلن ميدو استقالته من القناة والتي كان يُحلل من خلالها المباريات الأوروبية.

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